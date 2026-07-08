Школу № 14 в Коломне достроят в 2027 году

В подмосковной Коломне на улице Шилова подходит к концу строительство нового корпуса школы №14. По словам министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского, строительная готовность уже превысила 85%.

На данный момент на объекте идут последние кровельные и отделочные работы. Готовность фасада составляет 66%, параллельно идет монтаж инженерных сетей и благоустройство территории. В работах участвуют 62 специалиста и задействовано 5 единиц техники.

Технические помещения под монтаж оборудования готовы более чем на 95%. В классах уже собирают мебель и оборудование.

Новый четырехэтажный корпус рассчитан на 400 учеников. В здании будут учебные кабинеты, медиатека с зонами для занятий, многофункциональный актовый и спортивный залы, а также мастерские. На территории обустроят стадион, площадки для баскетбола и волейбола, зоны для отдыха и проведения мероприятий.

Корпус соединили с существующим зданием теплым переходом. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области, завершить работы планируется в 2027 году.