Строительство корпуса гимназии № 6 в Солнечногорске вышло на финишную прямую

Строительная готовность нового крыла гимназии № 6 в Солнечногорске достигла 99%. Об этом сообщил глава городского округа Константин Михальков после осмотра объекта.

Скоро здание пройдет итоговую проверку Госстройнадзора, и после ее завершения можно будет говорить о полном завершении строительных работ.

«Сейчас готовимся к самому главному этапу — наполнить новую школу жизнью. Педагогический коллектив сформирован, необходимые вакансии закрыты. Совсем скоро здесь зазвенят школьные звонки и начнется новый учебный год для сотен солнечногорских ребят», — сказал Константин Михальков.

Трехэтажная пристройка площадью 5,9 тысячи квадратных метров рассчитана на 300 учеников — 12 классов по 25 человек. В ней есть современные учебные кабинеты, спортзал, просторный пищеблок с современным оборудованием, столовая, актовый зал со сценой, световым и музыкальным оборудованием. На территории установлены игровые и спортивные площадки.

Работы проводились по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области и при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.

Новый корпус позволит перевести обучение детей в одну смену. Параллельно решается вопрос транспортной доступности: рядом со школой организуют парковку на 20 мест с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Также запланировано дополнительное озеленение территории Банковской улицы, где расположена гимназия.