Строительство южной части фундамента пешеходного перехода завершили в Люберцах

В поселке Красково городского округа Люберцы завершили устройство фундамента южной башни-схода надземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе. Полностью возведут объект к четвертому кварталу текущего года.

По словам главы Люберец Владимира Волкова, с северной стороны на улице КСЗ рабочие устраивают ригель опоры пешеходного перехода.

«Сейчас там ведут переустройство инженерных коммуникаций», — добавил руководитель муниципалитета.

Владимир Волков также напомнил, что наземный пешеходный переход в поселке Красково позволит жителям безопасно проходить к новой школе, а также обеспечит доступ к социальным объектам и к железнодорожной станции Коренево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта для контроля состояния дорог. Он добавил, что в округах также необходимо отработать четкий алгоритм устранения неполадок на линиях освещения.