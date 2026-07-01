Строительство футбольной академии Игоря Акинфеева достигло середины

В Реутове на улице Строителей продолжается возведение футбольной академии вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева. На данный момент готовность объекта составляет 55%.

На площадке ведутся работы по строительству основного здания, подготовка инженерной инфраструктуры, устройство основания футбольного поля с подогревом, монтаж мачт освещения и благоустройство прилегающей территории.

Несмотря на корректировки на ранних этапах, сейчас строительство идет строго по графику. Открытие академии, носящей имена Игоря Акинфеева и легендарного тренера Вячеслава Чанова, по-прежнему запланировано на осень 2026 года.

Трехэтажный комплекс будет включать тренировочные зоны, медицинский блок, СПА-зону для восстановления, конференц-зал и гостиницу для иногородних воспитанников. Поле оснастят системой подогрева и трибунами на тысячу зрителей. Игорь Акинфеев лично следит за этапами строительства, начиная с качества газона и заканчивая подбором тренерского штаба.

Академия станет круглогодичным центром для юных вратарей со всей страны, а в будущем здесь планируют проводить всероссийские турниры и сборы.