Строительство двух модульных котельных в Люберцах завершат к осени

В городском округе Люберцы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуется масштабная программа по обновлению теплоснабжения на 2025–2026 годы. К старту следующего отопительного сезона планируется завершить строительство двух современных блочно-модульных котельных, а также заменить около 800 метров изношенных тепловых сетей.

Глава округа Владимир Волков отметил, что работы ведутся в нескольких ключевых точках.

«Активно работаем над модернизацией инфраструктуры, что позволит значительно повысить комфорт и безопасность жизни наших горожан. До сентября завершим строительство двух блочно-модульных котельных: улица Заречная в поселке Марусино и улица Попова в городе Люберцы. Кроме того, специалисты продолжают замену порядка 800 метров устаревших тепловых сетей в поселке Калинина и выполняют капитальный ремонт котельной на улице Воинов-Интернационалистов», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков

В 2026 году в поселке Октябрьский планируется возвести новую блочно-модульную котельную и завершить капитальный ремонт существующей.

Реализация программы позволит улучшить качество теплоснабжения для около 23 тысяч жителей округа, обеспечив стабильную работу отопления и повышение уровня коммунальных услуг в зимний период.