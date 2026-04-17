Строительство Дворца торжеств в Шаховской близится к середине

В городе Шаховская, на улице Базаева, продолжается строительство Дворца торжеств. На текущий момент готовность объекта составляет 70%.

Прораб Игорь Павликов сообщил, что в данный момент строители закрывают часть фасада и устанавливают каркас на одной из стен. В ближайшее время планируется возобновление облицовки цоколя забора гранитными плитами, которую пришлось остановить зимой из-за обильных снегопадов.

Внутри помещений на 95% завершены работы по облицовке лестниц керамогранитом. Строители заканчивают установку каркаса для потолков, после чего их закроют гипсокартоном. Часть стен штукатурят под покраску, остальные обошьют панелями.

Установку инженерных коммуникаций уже завершили, сейчас специалисты монтируют слаботочные системы.

На объекте трудятся 20 человек. Завершить все работы планируют летом 2026 года.

Трехэтажное здание площадью около 2 тысяч квадратных метров сможет вместить 210 человек, включая сотрудников. На первом этаже расположатся входная группа с вестибюлем, гардеробная и парадная лестница на второй этаж, зал торжественного приема, санузлы, комнаты хранения инвентаря.