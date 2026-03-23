Строительство дублера Пятницкого шоссе набирает обороты

В районе СНТ «Гея» активно возводится второй путепровод — важная часть будущего дублера Пятницкого шоссе.

По словам ведущего инженера стройнадзора Михаила Хмелева, свайное основание уже выполнено полностью. Сейчас специалисты переходят к установке ростверков и опор. На первой опоре конструкции практически готовы: опорные части выставлены и забетонированы. Впереди — установка стоек и пролетных строений.

Параллельно с этим на третьей опоре завершается армирование перед бетонированием. Рабочие также готовят площадки для сборки пролетов.

На строительной площадке задействовано около 50 специалистов и техника: экскаваторы, краны. Весна усложняет работу — снег тает, дороги размывает, подъезды приходится постоянно восстанавливать. Но строители справляются с задачами.

Согласно плану, к концу года готовность путепровода должна достигнуть почти 90%. В перспективе новая трасса разгрузит Пятницкое шоссе и сделает движение в этом направлении быстрее и удобнее.