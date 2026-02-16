Строительство дублера «Пятницкое шоссе» на участке «Митино-ЦКАД» будет завершено к концу 2027 года

На путепроводе в районе деревни Сабурово установили опоры и выполнили укрупнительную сборку металлоконструкций. В районе СНТ «Гея» устраивают буронабивные сваи. На автомобильном мосту через реку Синичку идет сборка металлоконструкций, а на велопешеходном мосту монтируют опоры.

Участок новой автодороги проходит от Пятницкого шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Протяженность дублера составит более 5,2 км, движение будет по четырем полосам.

Для удобства и безопасности людей предусмотрят пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановки общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Открыть рабочее движение планируют в середине 2027 года, а полностью завершить проект — к его концу. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство ведется за счет регионального бюджета. Реализация проекта улучшит транспортное сообщение для порядка 200 тысяч жителей Подмосковья.