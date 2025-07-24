Строительство дороги к образовательному комплексу начали в Котельниках

Работы по обустройству подъездной автомобильной дороги к возводимому воспитательно-образовательному комплексу стартовали в микрорайоне Опытное поле. В связи с этим временно закрыта пешеходная дорожка в зоне строительства.

Проектом предусмотрено устройство проезжей части, пешеходных дорожек, а также организация парковочной зоны на месте существующей стихийной стоянки в конце 3-го Покровского проезда.

С 23 июля организовано полное перекрытие участка. Установлены временные дорожные знаки, перенесен пешеходный переход, оборудован «лежачий полицейский». На месте размещены информационные стенды со схемой движения.

Администрация городского округа попросила жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям. Все работы выполняются с целью улучшения транспортной и пешеходной доступности нового образовательного объекта. Для прохода к станции метро предусмотрен альтернативный маршрут вдоль Малого Опытного пруда.