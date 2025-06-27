Строительство дороги до деревни Воронино началось в Зарайске

Специалисты приступили к работам по созданию автодороги, связывающей главную трассу с деревней Воронино под Зарайском. Ранее здесь было сложно проехать в плохую погоду.

Протяженность участка составляет около 800 метров. Сейчас он грунтовый.

Строительство удастся провести благодаря госпрограмме «Дороги Подмосковья». Работы уже стартовали.

Рабочие выполнили разбивку территории и сняли грунт, начали делать песчано-гравийное основание. Далее они уложат асфальтобетон.

«Объект планируют сдать до осени этого года. Эта дорога — важная артерия для местных жителей, и мы стремимся завершить работы в срок, чтобы обеспечить комфортный проезд», — сказал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Ранее мы рассказывали о том, что еще 18 шумовых полос обустроили на дорогах в Подмосковье. Они повысят безопасность движения.