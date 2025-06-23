Еще 18 шумовых полос обустроили на дорогах в Подмосковье

Шумовые полосы начали обустраивать на дорогах в Подмосковье. Они повысят безопасность движения. Такие элементы уже появились в 18 местах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, шумовые полосы привлекают внимание водителей перед пешеходными переходами, перекрестками и железнодорожными переездами.

По словам главы ведомства Марата Сибатулина, объем работа составит около 250 квадратных метров.

«Всего до конца года шумовыми полосами обустроят более 60 участков региональных дорог», — добавил он.

Комплекты шумовых полос появились в 11 округах Подмосковья. Их обустроили возле остановки «СНТ Надежда-М» и на Серебряно-Прудском шоссе в Зарайске, вблизи села Горки и деревни Зенькино, на подъездах к остановкам «Лесничество» и «Поворот на Зубово» в Кашире, на участке между селами Троицкие Озерки и Коробчеево и на улице Центральной в селе Клишино.

Работы также провели вблизи села Заворово, на участке между деревнями Хрипань и Донино, на Оболенском шоссе вблизи остановки «Павловка», на Серпуховском шоссе рядом с остановкой «Развилка» в Серпухове и на Обуховском шоссе в Солнечногорске.