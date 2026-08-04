Строительство дорог к участкам многодетных семей из Люберец завершат осенью

На границе Раменского муниципального и Воскресенского городского округов начались работы по обустройству подъездных дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям из городского округа Люберцы. Специалисты подрядной организации уже приступили к строительству на восьми улицах в селах Никитское, Никитское-2 и Муромцево.

В 2026 году к участкам многодетных семей запланировано строительство подъездных дорог общей площадью 7850 квадратных метров и протяженностью 1100 метров. Работы охватят пять улиц в Никитском, одну в Никитском-2 и две улицы в Муромцево.

В ходе строительства будет выполнена укладка геотекстиля, устройство подстилающих слоев из песка и щебня, а также обустройство водосточных канав для отвода поверхностных вод. Завершить строительство дорог планируется осенью 2026 года.