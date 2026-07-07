Строительство детского сада завершили поселке в Поварово под Солнечногорском

В городском округе Солнечногорск закончено строительство современного трехэтажного детского сада площадью более 4 тысяч квадратных метров. Работы проводились по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы и за счет средств областного бюджета.

Строители завершили все необходимые работы: от возведения здания и подключения коммуникаций до установки мебели, оборудования и игрушек, а также благоустройства территории. Детский сад получил разрешение на ввод в эксплуатацию, объект готов на 100%.

«Для Поварово это очень важный объект, который был создан по наказам народной программы „Единой России“. Новый детский сад позволит создать дополнительные места для дошкольников и обеспечит семьям более комфортные условия для воспитания детей рядом с домом», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Новый детский сад оборудован всем необходимым для комфортного пребывания и развития детей: здесь есть 10 групп, включая две ясельные, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурные залы, медицинский блок, современный пищеблок и благоустроенная территория.