Строительство детского сада в ЖК «Новое Медведково» проверили в Мытищах

Новый детский сад поможет разгрузить очередь в дошкольные учреждения в микрорайоне. Завершить строительные работы планируют в текущем году.

Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Алла Полякова провела мониторинг строительства детского сада в жилом комплексе «Новое Медведково» в рамках Народной программы.

Новый детский сад рассчитан на 260 мест, это поможет существенно сократить очередь в дошкольные учреждения в этом микрорайоне.

«Прошлись по помещениям детского сада, оценили качество отделки. Инвестор рассказал, что объект введут в эксплуатацию уже в 2025 году. Проведут и работы по благоустройству территории, монтажу внутренних инженерных систем, отделочные работы, монтаж внутренних дверей первого этажа», — рассказала Алла Полякова.

Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках Народной программы взял под личный контроль депутатский корпус «Единой России». Отслеживание процесса возведения зданий — одна из приоритетных задач, которая поможет оперативно выявить проблемы и проконтролировать ход работ.

Благодаря Народной программе «Единой России» в Подмосковье продолжат строить и ремонтировать школы и детские сады, дома культуры и больницы, спортивные комплексы и площадки, благоустраивать дворы и парки, расширять программу социальной догазификации домов, обновлять объекты жилищно-коммунального хозяйства.