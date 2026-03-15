Строительство детского сада в ЖК «Ярославский квартал» проверили в Мытищах

Ход работ проинспектировала глава округа Юлия Купецкая. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 255 мест, открытие запланировано на 1 сентября 2026 года.

Мытищи активно развиваются, поэтому строительство социальных объектов остается одним из приоритетных направлений работы администрации. На сегодняшний день в здании будущего детского сада продолжается чистовая отделка, ведется укладка напольной плитки и монтаж потолков. Инженерные коммуникации уже подключены, технологическое оборудование завезено и готовится к установке.

В учреждении предусмотрено 11 групп с игровыми и спальными комнатами. Здесь появятся пищеблок, медицинский пункт, физкультурный и музыкальный залы. На прилегающей территории проведут озеленение, обустроят игровые и спортивные площадки.

Юлия Купецкая отметила, что в 2026 году в округе планируют ввести в эксплуатацию девять социальных объектов. Особое внимание уделяется подбору персонала — комплектование новых учреждений педагогическими кадрами начинается уже сейчас.