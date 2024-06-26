Строительство детского сада в деревне Жилино в Люберцах начнется в 2024 году

Детский сад на 350 мест начнут строить в люберецкой деревне Жилино в конце года. Облик здания утвердили в Мособлархитектуре.
«Общая площадь здания новой дошкольной образовательной организации составит порядка 5,1 тысячи квадратных метров. Начало строительства детского сада запланировано на IV квартал 2024 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Здание детского сада простой прямоугольной формы украсят акцентной входной группой из витражного остекления. В оформлении фасадов используют коричневую керамическую плитку теплого охристого оттенка, белую декоративную штукатурку и витражные элементы с цветными вставками.
Кроме групповых ячеек в здании оборудуют музыкальный и спортивный залы. Территорию благоустроят и озеленят.