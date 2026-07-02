Строительство детского игрового комплекса начали в округе Пушкинский

Осенью прошлого года жители выступили с инициативой строительства площадки в частном секторе микрорайона. Они собрали более 60 подписей, участвовали в обсуждении и выборе места. После утверждения проекта и поиска финансирования строительство началось.

Однако появились жители, которым идея не понравилась — причина в непонимании того, что именно строится. Паспорт строительства должен быть, и эту погрешность подрядчик устранит до конца недели. К середине месяца здесь появится новый игровой комплекс, тематика и наполнение которого прошли народный контроль. Также на площадке сделают освещение и установят камеры видеонаблюдения.