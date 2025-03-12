Строительный мусор у контейнерных площадок уберут во дворах в Жуковском

В Жуковском продолжается проведение регулярных пеших обходов дворовых территорий, направленных на контроль за их содержанием и оперативное выявление проблемных зон. Заместители главы округа, совместно с активными жителями, депутатами городского Совета, представителями Общественной палаты, а также сотрудниками управляющих и обслуживающих организаций, провели очередной обход, охвативший дворы по шести улицам.

Внимание было уделено состоянию дворовых территорий, расположенных на улицах Чапаева, Королева, Лацкова, Баженова, Строительная и Амет-хан Султана. В рамках обхода проводилась оценка качества уборки, состояния детских площадок и других элементов благоустройства.

По результатам проведенного обхода были выявлены замечания, касающиеся содержания контейнерных площадок, уборки случайного мусора и необходимости проведения опиловки деревьев. Все нарушения устранят в ближайшее время.