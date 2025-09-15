Строительные работы завершили в детском саду «Островок» в Мытищах

Новое дошкольное учреждение на 220 мест в Мытищах откроют в октябре 2025 года. Дополнительно выполнят комплексный ремонт подъездной дороги.

В двухэтажном здании разместят девять групп, в том числе одну для малышей до трех лет, музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла, административные и вспомогательные помещения.

Прилегающую территорию оборудуют девятью групповыми площадками с теневыми навесами и детскими игровыми комплексами.

Ранее в администрации округа сообщили, что первого сентября в Мытищах открылись сразу пять новых образовательных учреждений — три школы и два детских сада. Сели за парты в этом учебном году свыше 47 тысяч школьников. Среди них — 5560 первоклассников, 4120 учеников девятых классов и 1827 одиннадцатиклассников.