Строительные работы вблизи детского сада «Жирафик» ограничат в Мытищах

Шумные работы ограничат в тихий час. Подъемные краны отрегулируют и полностью остановят расположенный рядом с детсадом.
Жители одного из микрорайонов Мытищ встретились с застройщиком жилого комплекса «Катуар», который возведут к лету следующего года. Расположена стройка рядом с территорией детского сада «Жирафик». Присутствовали на собрании представители Главгосстройнадзора Московской области.
Родители и персонал детсада выразили обеспокоенность работой подъемных кранов рядом с дошкольным учреждением. Несколько решений приняли в результате состоявшейся встречи. Работу подъемных кранов ограничат в период прогулок детей. Программное ограничение поворота стрелы установят на строительной технике. Ближайший к саду кран, полностью остановят. Договорились собравшиеся и о приостановке шумных работ на время тихого часа.
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