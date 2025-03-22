Строительная готовность школы в ЖК «Новая Щербинка» в Подольске достигла 70%

Глава Подольска Григорий Артамонов и прокурор Иван Денисов проверили строительство школы на 500 учеников в жилом комплексе «Новая Щербинка» рядом с деревней Борисовка. Готовность здания составила порядка 70%.

Сейчас специалисты выполняют фасадные и внутренние отделочные работы, монтируют инженерные сети. На стройплощадке трудятся 90 человек.

Новая школа площадью свыше 12 000 квадратных метров вместит в себя 500 учащихся. Для кабинетов и классов уже закупили всю необходимую технику и мебель. Учебное заведение планируют открыть к 1 сентября.

Как подчеркнул Григорий Артамонов, необходимо не просто строить дома, а создавать полноценную и комфортную среду для жителей.

«В 2024 году здесь открыли детский сад, теперь на очереди учебное заведение. Уверен, что слаженная работа с инвесторами принесет Подольску еще много нужных и полезных проектов», — добавил руководитель муниципалитета.