Строительная готовность поликлиники в поселке Октябрьский достигла 50%

Фото: Пресс-служба Минстроя МО

Строительство поликлиники в Октябрьском поселке продолжается в Люберцах. На данный момент готовность объекта достигла 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Поликлинику возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена». В ведомстве добавили, что сейчас строители приступили к монолитным работам на уровне пятого этажа, кладке стен и устройству наружных инженерных сетей.

Согласно проекту, медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. В поликлинике оборудуют отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов. Пациентов также будут принимать узкопрофильные специалисты. Ожидается, что строительство объекта завершится в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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