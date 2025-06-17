Строительная готовность новой школы в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах достигла 80%

В Люберцах продолжают строить новое образовательное учреждение на 1500 мест. Сейчас строители начали монтировать системы коммуникаций.

Открытие школы в жилом комплексе «Жулебино парк» запланировано на 1 сентября этого года. Сейчас на стройплощадке трудятся 190 человек.

«Специалисты уже приступили к монтажу системы отопления, вентиляции, электрических сетей. Также производятся кровельные работы, устройство фасадов, монтаж окон и витражей, начали благоустраивать прилегающую территорию», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Учреждение станет одним из самых больших в муниципалитете. Здесь разместят все необходимое оборудование для полноценного и всестороннего развития детей.

Отметим, что всего в этом году в Люберцах должны завершить строительство и капремонт 16 социальных объектов.