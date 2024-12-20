Строительная готовность новой поликлиники в Котельниках составила 95%

Завершается строительство единой городской поликлиники, рассчитанной на 400 посещений за смену. Она возводится в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Здравоохранение».
Специалисты уже закончили благоустройство прилегающей территории: уложили асфальт, посадили кустарники и деревья, для малышей установили небольшую детскую площадку. Внутри объекта завершены отделочные работы, идет установка оборудования.
В здании разместят взрослое и детское отделения. Также там откроют дневной стационар и диагностическую лабораторию. Новая поликлиника сможет обслуживать свыше 22 тысяч человек. Это особенно важно в условиях растущего населения и увеличивающихся потребностей в медицинской помощи.
Начальник строительного участка Андрей Косарев рассказал, что в поликлинику уже завезли оборудование для компьютерной томографии, рентгена и стоматологии.
Введение в эксплуатацию новой поликлиники станет значительным шагом в улучшении медицинского обслуживания населения Котельников.
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