Строительная готовность новой поликлиники в Котельниках достигла 70%

Фото: Телеканал «360»

Строительство поликлиники на 400 посещений в смену продолжается в Котельниках. Новое здание объединит медицинские службы округа, которые раньше располагались в разных местах.

«Это один из самых долгожданных объектов, учитывая, что в Котельниках до сих пор не было типового, построенного именно под поликлинику медицинского учреждения. Мы надеемся, что уже очень скоро переедем в эту красавицу-поликлинику, которую оснастят по последнему слову современной техники», — говорит главный врач Котельниковской городской поликлиники Дмитрий Полынин.

Сейчас строители завершают все фасадные работы, монтируют инженерные сети, занимаются отделкой помещений. Приступили к благоустройству территории. Строительная готовность объекта на улице Кузьминской составляет 70%.

«Черновая отделка закончена, сейчас мы подошли к чистовой. Начали монтаж панелей с третьего этажа и потом приступаем к монтажу потолков, линолеуму и монтажу дверей», — рассказал руководитель проекта МСУ-1 Сергей Шиянов.

В состав поликлиники войдут собственная лаборатория, отделение физиотерапии и дневной стационар. В здании шесть этажей, и для удобства посетителей здесь предусмотрели восемь лифтов. Объект возводится в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекту «Здравоохранение»

«Поликлинику построить — это мало. Самое главное — оснастить ее современным оборудованием. И также очень важно набрать медицинский персонал», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин

Открытие поликлиники запланировано на 2025 год.

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