Строительная готовность новой поликлиники в Котельниках достигла 70%

Строительство поликлиники на 400 посещений в смену продолжается в Котельниках. Новое здание объединит медицинские службы округа, которые раньше располагались в разных местах.

«Это один из самых долгожданных объектов, учитывая, что в Котельниках до сих пор не было типового, построенного именно под поликлинику медицинского учреждения. Мы надеемся, что уже очень скоро переедем в эту красавицу-поликлинику, которую оснастят по последнему слову современной техники», — говорит главный врач Котельниковской городской поликлиники Дмитрий Полынин.

Сейчас строители завершают все фасадные работы, монтируют инженерные сети, занимаются отделкой помещений. Приступили к благоустройству территории. Строительная готовность объекта на улице Кузьминской составляет 70%.