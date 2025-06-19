Строительная готовность моста у озера Черное в Люберцах достигла 70%

Рядом с озером Черное в Люберцах создают современный парк «Дружба». Микрорайон Зеленино и столичную Некрасовку соединит мост протяженностью 590 метров. Строительная готовность объекта составила 70%.

Сейчас специалисты завершают монтаж каркаса экотропы и прокладывают коммуникации. Общая площадь благоустройства составит 18,32 гектара.

«Знаковый для Люберец проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас на объекте проводят работы по благоустройству парка: формируют сеть пешеходных маршрутов, обустраивают прилегающие территории, современные детские и спортивные площадки», — рассказал глава Люберец Владимир Волков.

По проекту там появятся места для досуга, велосипедные дорожки, смотровые площадки, а также детские и спортивные зоны. Там также установят уличные фонари и разместят видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Все работы завершат осенью 2025 года.