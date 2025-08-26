Строительная готовность физкультурного комплекса в Домодедове достигла 80%

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Домодедово

В Домодедове завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Авиационный. Подрядчик завершает монтаж инженерных систем, проводит гидравлические испытания чаши бассейна, укладывает плитку и декоративную шпаклевку, а также благоустраивает территорию.

Площадь комплекса — 3,5 тысячи квадратных метров. В здании разместят большой и малые бассейны, а также создадут условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Комплекс рассчитан на единовременное посещение до 150 человек.

Инвестор планирует завершить строительство к концу 2025 года. Новый ФОК даст возможность жителям заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни.

Ранее губернатор Московской области  Андрей Воробьев  рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как  новые физкультурно-оздоровительные центры  откроются в регионе.

