Строительная готовность фармпредприятия в Воскресенске достигла 50%

В промышленном технопарке «Федино» продолжается строительство крупнейшего в Подмосковье завода по выпуску гепарина натрия — проект реализуется при частном финансировании из Китая. По словам застройщиков, готовность объектов превышает 50%.

Один из корпусов практически завершен, там уже начался монтаж технологического оборудования. В двух остальных зданиях возведены стены и ведется отделка кровли; на площадке проложены газовые и электрические сети, подготовлены проекты для офисного и бытового корпуса.

Первый этап работ планируют закончить до конца 2025 года.

Гепарин натрия — антикоагулянт, который тормозит свертываемость крови и препятствует образованию тромбов. Препарат традиционно получают из слизистой оболочки тонкого кишечника животных.

Ожидается, что запуск производства имеет стратегическое значение для отечественной фармацевтики: новое предприятие полностью покроет потребности российской промышленности в этом лекарстве и создаст около 250 рабочих мест в Подмосковье.