Строительная готовность диспансера при больнице в Красногорске превысила 80%

В Красногорске продолжается возведение нового здания психоневрологического диспансера. Выполнена уже большая часть работ.

На площадке трудятся шестеро рабочих. Сейчас они завершают укладку кровельного покрытия.

Работы идут на площади две тысячи квадратных метров. Стройку начали, когда старое медучреждение уже не справлялось с потоком.

Накануне руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов оценил ход работ, а также прояснил вопросы с представителями подрядчика.

«По монолиту есть небольшое отставание. Связано это непосредственно с дождливой погодой, важно дать монолиту хорошо просохнуть, чтобы в дальнейшем избежать проблем с эксплуатацией, таких как плесень, например», — прокомментировал Богдан Андриянов.