Строительная готовность детского сада на 245 мест в Одинцове достигла 35%

Детский сад «Кубик» в Одинцовском городском округе построен на 35%. Площадь учреждения в жилом комплексе «Союзный» составит четыре тысячи квадратных метров.

Работы контролируют представители Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Сейчас строители устанавливают монолитные конструкции подъемной части здания. В трехэтажном детском саду появятся функциональные классы, спортивные залы, зоны отдыха, кабинеты для танцев, музыкальных занятий и других видов творчества.

Строительство детского сада планируют завершить в августе 2025 года. Отметим, что жилой комплекс «Союзный» находится в восьмом микрорайоне Одинцова. Он включает в себя семь многоквартирных домов комфорт-класса. Кроме дошкольного учреждения на территории жилого квартала возведут торговый центр, крытые паркинги и автостоянки, а также игровые и спортивные площадки, сквер и зоны отдыха.

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