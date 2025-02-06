Губернатор Подмосковья напомнил о подарочных наборах и выплате для новорожденных

«В прошлом году мы подарили почти 3,5 тысячи наборов „Я родился в Подмосковье!“. С начала этого года — уже более 300. В наборе есть все необходимое на первое время для мамы и малыша: игрушки, одежда, постельное белье, наборы для купания, косметика, средства гигиены, а также электронный термометр, подогреватель для детского питания и многое другое», — напомнил губернатор.

Набор получает каждый зарегистрированный и рожденный в Подмосковье ребенок. Если в семье двойня или тройня — подарки выдадут на каждого новорожденного.