Губернатор Подмосковья напомнил о подарочных наборах и выплате для новорожденных
Единовременную выплату или большой подарочный набор предоставляют родителям новорожденных детей в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, как получить подарки.
«В прошлом году мы подарили почти 3,5 тысячи наборов „Я родился в Подмосковье!“. С начала этого года — уже более 300. В наборе есть все необходимое на первое время для мамы и малыша: игрушки, одежда, постельное белье, наборы для купания, косметика, средства гигиены, а также электронный термометр, подогреватель для детского питания и многое другое», — напомнил губернатор.
Набор получает каждый зарегистрированный и рожденный в Подмосковье ребенок. Если в семье двойня или тройня — подарки выдадут на каждого новорожденного.
При желании, мама может вместо набора получить единовременную выплату — 20 тысяч рублей.
Оформить набор или выплату можно прямо в роддоме, вместе с остальными документами. С 2019 года в Подмосковье работает комплексная услуга «Рождение ребенка», куда входят прикрепление к поликлинике, постановка на учет и зачисление в детский сад.
Андрей Воробьев напомнил также о работе портала для будущих мам, где можно получить консультации специалистов, записаться на прием. Единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» доступен беременным по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.