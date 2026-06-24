Строительная готовность Часцовской школы достигла 85% в Одинцове

Ежедневно на объекте трудятся более 30 строителей. Сейчас основные усилия сосредоточены на внутренней отделке помещений: штукатурка и шпаклевка стен, укладка плитки, подготовка поверхностей под покраску, монтаж дверных и оконных блоков. Параллельно завершаются кровельные и фасадные работы, прокладываются инженерные сети — отопление, электроснабжение, слаботочные системы и вентиляция.

Здание площадью более двух тысячи квадратных метров после ремонта превратится в современное образовательное пространство, где все будет создано для комфортной учебы и развития детей.

Откроется обновленная школа 1 сентября 2026 года. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».