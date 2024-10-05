Строители установили монолитные конструкции на стадионе «Торпедо» в Люберцах

Модернизация стадиона «Торпедо» в Люберцах продолжается. Там завершили монтаж монолитных конструкций, обновленный объект откроют в 2025 году.

В городском округе Люберцы на стадионе «Торпедо» подрядчики завершили установку фундаментной плиты и стен, монолитных конструкций трибуны, спортзала физкультурно-оздоровительного комплекса.

Сейчас там работают 90 строителей и техника. Рабочие реконструируют фасад, обустраивают полы на трибунах, устанавливают системы вентиляции, выполняют отделку.

«На стадионе укладывают четвертый слой основания стадиона, монтируют осветительные мачты», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он также отметил, что после ремонта стадиона появятся современное футбольное поле с подогревом, зрительские трибуны на 1500 человек, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, площадки для игровых видов спорта, выполнения нормативов ГТО и воркаута, а также беговые дорожки.

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