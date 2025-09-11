Строители установили 9 свай фундамента путепровода над ж/д путями в Люберцах

Путепровод над железнодорожными путями возводят в Люберцах. Он должен соединить Инициативную улицу и Октябрьский проспект.

Объект будет четырехполосным. Его длина составит 270 метров.

Такое устройство позволит перераспределить транспортные потоки и соединить северную и южную часть города. Кроме того, появится дополнительный выезд на Октябрьский проспект и проезд в сторону Москвы и области.

«Сейчас на объекте ведется устройство свайных фундаментов промежуточных опор, выполняется временный вынос инженерных коммуникаций. Работы ведутся в две смены — днем и ночью. Проезд через туннель будет сохранен в полном объеме», — сказал руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Когда объект введут в эксплуатацию, тоннель реорганизуют в пешеходную зону. А в месте примыкания к Октябрьскому проспекту построят одноуровневую кольцевую развязку, оборудуют два съезда с Транспортной улицы и два съезда с Волковской улицы.

Отметим, что проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.