Строители приступят к ремонту кровли корпуса хоровой школы в Дубне

Глава округа Максим Тихомиров провел заседание первого в 2026 году строительного штаба. Он обсудил с представителями подрядчика и общественности ремонт второго корпуса хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».

Проект ремонта здания, долгие годы стоявшего пустым, поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Капитальный ремонт начался в 2024 году. Специалисты уже почти завершили демонтаж, заканчивают подготовительные работы на кровле и в феврале приступят к ее обустройству. До конца зимы подрядчик планирует полностью закрыть тепловой контур здания.

Пока на площадке работают 12 человек, в ближайшее время это число увеличится.

«Ремонт хоровой школы станет одним из подарков жителям в юбилейный для наукограда год. Подрядчик понимает важность объекта, идет в заданном графике, прислушивается к представителям хоровой школы», — отметил Максим Тихомиров.

Напомним, второй корпус школы, где занимается более 500 детей, должен быть готов уже в 2026 году.