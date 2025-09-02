Строители приступили к отделочным работам в новой поликлинике Королева

Возведение современного здания поликлиники продолжается в наукограде. Она станет самой крупной не только в Королеве, но и во всем Подмосковье.

На объекте трудятся более 200 строителей и восемь единиц техники. Уже завершены монолитные работы всех пяти этажей, кладка наружных стен и монтаж кровли, а также вынос сетей бытовой и ливневой канализации, теплотрассы.

Сейчас рабочие приступили к отделочным работам. Специалисты также монтируют окна и вентилируемый фасад, облицовочные панели и внутренние перегородки, занимаются устройством водопровода, инженерных коммуникаций и стяжкой пола. На прилегающей территории стартовали работы по благоустройству.

В новой поликлинике будут сосредоточены все основные направления медпомощи, дневной стационар, отделения профилактики и реабилитации, онкоцентр. Работать там будут порядка 200 врачей и более 300 специалистов среднего звена. Медицинское учреждение сможет принимать 600 взрослых и 300 детей за смену.