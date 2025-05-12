Строители приступили к отделке помещений в поликлинике поселка Октябрьский

Строительство учреждения здравоохранения активно продолжается в городском округе Люберцы. Поликлинику возводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Глава муниципалитета Владимир Волков рассказал, что сейчас специалисты проводят работы внутри здания: монтируют вентиляцию, электросети и слаботочные системы. На первом этаже отделывают кабинеты с тяжелым медицинским оборудованием рентген-защитными панелями. Началось также благоустройство окружающей территории.

Строящаяся поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену и будет принимать как взрослых, так и детей. В здании разместятся кабинеты функциональной диагностики, женская консультация, физиотерапевтический блок и клинико-диагностическая лаборатория. Учреждение получит самое современное оборудование.

«Завершение всех работ запланировано на 2025 год», — сообщил Владимир Волков.