Строители приступили к обновлению фасада здания Ухтомской больницы в Люберцах

В городском округе продолжается капитальный ремонт здания Ухтомской больницы на улице Кирова. Больница, построенная в середине прошлого века, является одним из старейших медицинских учреждений округа. Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как отметил глава округа Владимир Волков, ремонт выполняется в двух корпусах — главном и терапевтическом. Цоколь зданий отделают керамогранитом, затем установят современный вентилируемый фасад из алюминиевых панелей. В корпусах смонтированы инженерные коммуникации, строители ведут чистовую отделку помещений: монтируют стеновые панели и карнизы, укладывают линолеум, штукатурят стены под покраску.

Открыть обновленную Ухтомскую больницу планируется в конце 2026 года.

В Люберцах также идет капитальный ремонт в детском стационаре Московского областного центра охраны материнства и детства. Левая часть здания примет пациентов уже летом. Затем работы начнутся в правой части. Полностью завершить капремонт планируется до конца 2027 года.



