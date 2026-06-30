Строители обновляют фасад Ухтомской больницы в Люберцах

Фото: На территории возвели площадку для строительства собственной кислородной станции, которая обеспечит учреждение медицинскими газами. / Наталья Лымарь

В городском округе Люберцы на улице Кирова, 36, продолжается реконструкция Ухтомской больницы. Строители начали монтировать новый фасад здания терапевтического комплекса, и жители уже могут наблюдать изменения.

По словам руководителя работ Сергея Лебедева, перед монтажом панелей стены здания были утеплены. Новый фасад не только улучшит внешний вид корпусов стационара Люберецкой больницы, но и повысит их энергоэффективность. Конструкция будет поддерживать оптимальный температурный режим в помещениях независимо от погоды на улице.

В терапевтическом корпусе работы близки к завершению — готовность составляет 90%. Здесь заканчивают отделку помещений и монтаж дверей, установлены новые кондиционеры и система отопления.

Параллельно специалисты прокладывают новые коммуникации — системы водоснабжения и канализации в хирургическом корпусе. На втором и третьем этажах строители выполнили стяжку пола, возводят внутренние перегородки и готовят помещения под новые операционные.

На обоих зданиях обновлена кровля, установлены современные стеклопакеты. На территории построена площадка для будущей кислородной станции, которая обеспечит учреждение медицинскими газами.

После завершения основных работ подрядчик планирует заняться благоустройством территории: заменить асфальт и бордюры, восстановить тротуарные дорожки и газоны.

На объекте ежедневно трудятся около 60 человек: фасадчики, кровельщики, сантехники и отделочники. Сергей Лебедев заверил, что все работы ведутся по графику и будут завершены до конца года.

Реконструкция Ухтомской больницы позволит жителям Люберец получать медицинскую помощь в комфортных условиях, соответствующих высоким современным стандартам Московской области.