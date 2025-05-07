Строевой смотр парадного расчета инженерных войск прошел в Красногорске

В Красногорске проверили готовность парадного расчета инженерных войск к участию в марше на Красной Площади в Москве. Торжественное мероприятие провели в расположении 45-го инженерно-маскировочного полка.
Парадным строем прошли более четырехсот военнослужащих. В их числе — офицеры и курсанты Военно-инженерной академии, 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады Нахабина и кадеты. Участники парада чеканили шаг под легендарные песни военных лет в присутствии начальника Военно-инженерной академии генерал-майора Андрея Круглова и главы Красногорска, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Волкова.
«Признанный статус столицы инженерных войск, коим является Нахабино, обязывает соответствовать высоким стандартам подготовки, умению держать строй и быть монолитом в парадном шествии наших войск», — отметил глава муниципалитета.
Строевой смотр — ключевой этап перед выходом парадного расчета на Красную площадь. Подготовка к этому событию заняла три месяца, чтобы военные смогли отточить каждое движение до автоматизма.
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