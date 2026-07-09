Стрелки из Московской области взяли 2 серебра на этапе Кубка России

В селе Игнатово Московской области стартовал этап Кубка России по пулевой стрельбе, который продлится с 1 по 11 июля. Представители Московской области завоевали две серебряные медали, как сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Среди мужчин в упражнении «пистолет пневматический, 10 метров» серебряным призером стал Антон Аристархов из Краснознаменска. Обладателем золотой медали стал стрелок из Иркутской области, а бронзовую медаль завоевал представитель Архангельской области.

В женском турнире в той же дисциплине серебряную медаль завоевала Софья Никулина из Химок. Первое место заняла спортсменка из Омской области, а бронзу взяла представительница Москвы.

Соревнования проходят в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в рамках государственной программы «Спорт России».

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