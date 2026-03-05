Соревнования по стрельбе из пневматического оружия пройдут в Люберцах

Соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов из восьми регионов России пройдут 7 марта 2026 года в городском округе Люберцы. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во дворце спорта «Триумф» соберутся 120 участников из Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Тверской, Воронежской, Тульской областей и Москвы. Впервые Люберцы примут турнир такого уровня.

В рамках мероприятия запланировано подписание соглашения между городским округом Люберцы и Федерацией практической стрельбы России. Это сотрудничество позволит открывать секции по практической стрельбе, проводить учебно-тренировочные мероприятия и соревнования. Кроме того, члены сборной России смогут проводить сборы на базе учебно-тренировочного центра «Зенит».

Чемпионат Московской области по стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Организаторами соревнований выступают отделение Федерации практической стрельбы России Московской области и Стрелковая лига «Русские сезоны» при поддержке администрации городского округа Люберцы.

Место проведения: г.о. Люберцы, Смирновская ул., 4, СК «Триумф». Дата и время: 7 марта 2026 года, с 7:30 до 18:30. Торжественное открытие в 13:30, церемония награждения в 19:30.

Аккредитация СМИ: заявку необходимо подать до 6 марта в ТГ @nataliakreindlin и по телефону: 8-980-459-56-49, Наталья Крейндлин.

