Страусиная ферма в Серпухове подготовила программу гуляний на Масленицу

Празднование Масленицы в этом году состоится в первые выходные марта. На ферме «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки городского округа Серпухов в эти дни проведут серию мероприятий.

Гостям предложат попробовать блины, приготовленные на страусином яйце, принять участие в мастер-классах и традиционных народных забавах. Дети смогут самостоятельно замесить тесто. В финале праздника на ферме сожгут чучело и проводят зиму.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнило, что на территории региона можно посетить более 250 объектов сельского туризма, которые предлагают различные программы и экскурсии.