Стратегию развития жилищно-коммунального хозяйства разработали в Сергиевом Посаде

Вопросы ЖКХ обсудили на совещании в администрации Сергиево-Посадского округа. За одним столом собрались представители власти и Фонда развития города.
На повестке — включение объектов в федеральные программы. Сейчас их — более 100. На собрании выявили те, которые нужно модернизировать в первую очередь.
«Мы сейчас выстраиваем такую работу, чтобы не только ЖКХ, но и все, что будет делаться в рамках стратегии развития, должно идти параллельно и не должно быть такого, чтобы мы что-то забыли», — уточнила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.
Коммунальным организациям поручили выявить наиболее проблемные участки. Фонд развития город должен проследить, чтобы все объекты модернизировали согласно стратегии. На собрании также уточнили, что развитие ЖКХ нужно выстроить таким образом, чтобы не пришлось перекапывать обновленный сквер или площадь.
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