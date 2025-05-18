Стратегию развития жилищно-коммунального хозяйства разработали в Сергиевом Посаде

На повестке — включение объектов в федеральные программы. Сейчас их — более 100. На собрании выявили те, которые нужно модернизировать в первую очередь.

«Мы сейчас выстраиваем такую работу, чтобы не только ЖКХ, но и все, что будет делаться в рамках стратегии развития, должно идти параллельно и не должно быть такого, чтобы мы что-то забыли», — уточнила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.