Страховые пенсии более миллиона жителей Москвы и Подмосковья увеличат с августа

С 1 августа отделение Социального фонда России по Москве и Московской области автоматически пересчитает страховые пенсии людям, за которых работодатели в 2025 году перечисляли взносы. Повышение коснется 1 147 637 жителей региона

В это число войдут как продолжающие работать пенсионеры, так и тех, кто уже завершил трудовую деятельность. Размер прибавки рассчитают индивидуально — с учетом заработка и суммы взносов за прошлый год.

Также с августа увеличатся накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты.

«В 2026 году исполнилось 70 лет закону о государственных пенсиях. За семь десятилетий законодательство постоянно совершенствовалось: появлялись новые выплаты, обновлялись методики расчета, внедрялись цифровые решения. С 2025 года возобновлен перерасчет пенсий работающим пенсионерам, он проводится автоматически — без заявлений и визитов. Увеличенная пенсия поступит в августе по обычному графику доставки», — уточнил заместитель управляющего отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Для назначения страховой пенсии по старости необходимо достичь установленного возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Проверить свои данные можно через портал госуслуг, заказав выписку из индивидуального лицевого счета.

Дополнительная информация доступна по номеру телефона единого контакт-центра фонда 8 (800) 100-00-01.