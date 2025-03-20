Стоматологи в Мытищах проведут для жителей бесплатный онкоскрининг полости рта

В стоматологических кабинетах Мытищинской больницы с 20 марта по 20 апреля проведут профилактическую акцию «Здоровые зубы — крепкий организм!». Жители смогут бесплатно пройти диагностику полости рта для предотвращения онкозаболеваний.

По словам заведующей стоматологическим отделением Мытищинской больницы Ольги Кормилицыной, многие раковые заболевания возникают в труднодоступных для самостоятельного осмотра местах: слизистая щек, десен, боковые поверхности языка и его корень.

«С помощью аппарата для стоматоскопии врач обследует сложные участки. В ультрафиолетовом свете ткани с патологией светятся иначе, это помогает врачу определить риски развития опасных состояний. Обследование рекомендуют проходить не реже двух раз в год», — пояснила она.

Ольга Кормилицына также добавила, что особенно тщательно за полостью рта необходимо следить людям старше 40 лет, а также тем, кто курит, часто употребляет алкоголь, имеет хронические заболевания всего организма. Помимо этого, процедура онкоскрининга обязательна для жителей, прошедших лечение онкологических заболеваний.

Стоматологические кабинеты будут работать в поликлинике № 2 на Юбилейной улице и в поликлинике № 6 на улице Ильинского в деревне Пирогово 22 и 29 марта, а также 5 и 12 апреля с 09:00 до 14:00. На осмотр в субботу необходимо записаться по телефону единой справочной службы Мытищинской областной клинической больницы: +7(495)308-13-00. Обследование доступно для жителей старше 18 лет, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования по Московской области. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и страховой полис.