Стоматологи НИКИ детства напомнили правила ухода за полостью рта ребенка в рамках недели Минздрава, которая проходит с 16 по 22 марта. Специалисты призвали родителей быть внимательными к гигиене детей с самого раннего возраста.

Здоровье молочных зубов влияет на формирование постоянного прикуса, развитие челюстей и общее состояние организма, напомнили специалисты. Налет образуется постоянно, даже при употреблении жидкой пищи. Если его не удалять, то он минерализуется и превращается в камни. Основная причина возникновения кариеса — именно плохая гигиена.

Уход должен начинаться с появлением у ребенка первого зуба.

«Чтобы зубы были здоровыми, их нужно чистить своевременно и правильно. У детей смена зубов может вызывать дискомфорт, и важно не отказываться от гигиены в этот период, а сделать ее более бережной. Уделите внимание прорезывателям и охлажденным игрушкам, чтобы облегчить состояние малыша, но не забывайте о чистке», — сказала заведующая кабинетом стоматологии НИКИ детства Валентина Черноног.

Правильный уход позволяет предотвратить развитие кариеса, избежать болей и проблем с формированием костей черепа. Родителям необходимо взять на себя гигиену ребена, особенно в раннем возрасте.

«Нужно помнить, что иммунная система малышей еще недостаточно сильная, а состояние полости рта напрямую влияет на общий иммунитет», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.