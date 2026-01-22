Столетней жительнице Богородского округа помогли решить проблему с канализацией

В минувшие выходные к депутату Богородского округа Олегу Коблякову обратилась жительница города Электроугли Нина Уткина, которой недавно исполнилось 100 лет. В жилом доме произошел серьезный засор канализационного стояка.

Ситуация осложнялась холодной погодой. При содействии депутата и руководителя теруправления Олега Воронцова в начале этой недели удалось оперативно организовать и провести все необходимые работы. Специалисты коммунальных служб прочистили засоры, проверили инженерную систему, устранили последствия.

21 декабря дочь Нины Ивановны, Любовь выразила искреннюю благодарность администрации Богородского округа в лице заместителя главы Дмитрия Устинова, коллективу Богородских коммунальных служб во главе с директором Марией Ефремовой, а также управляющей компании «Турион» за слаженные, оперативные и профессиональные действия.

«Такие отзывы особенно ценны. Они подтверждают, что наша система реагирования на обращения жителей работает четко, а взаимодействие между службами выстроено эффективно. Благодарю всех причастных за ответственную работу и человеческое отношение к людям, особенно к нашим старшим жителям» — отметил депутат.