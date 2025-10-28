Стоимость проезда в фирменных экспрессах ЦППК изменится в ноябрьские праздники

С 30 октября по 5 ноября изменится стоимость проезда на некоторых фирменных экспрессах Центральной пригородной пассажирской компании. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья.

Корректировки затронут маршруты, следующие из Москвы в Александров, Владимир, Калугу, Рязань, Тулу, а также в Петушки и Крутое, и обратно. Как уточнили в ЦППК, цена билетов в этот период может как увеличиться, так и снизиться.

Актуальные тарифы и расписание движения поездов доступны на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».