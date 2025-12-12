Сто детских желаний исполнят в преддверии Нового года в Балашихе

В Балашихе в пятый раз проходит благотворительная акция «ДоброЕлка», организованная активистами регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». В преддверии Нового года активисты исполнят сто желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Механика участия проста: на празднично украшенной елке в торговом центре «Глобус» размещены открытки с детскими пожеланиями. Желающие выбирают открытку, приобретают подарок и приносят его на стойку информации торгового центра до 21 декабря. Начиная с 22 декабря волонтеры начнут вручать подарки детям.

«Акцию проводим совместно с комиссией по делам несовершеннолетних администрации Балашихи. Мы украсили елку в гипермаркете и повесили письма Деду Морозу. Каждый желающий может почувствовать себя волшебником и сделать счастливым ребенка», — отметила руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Жители города активно поддерживают инициативу: посетители с охотой выбирают детские пожелания и приносят игрушки, сладости и одежду для маленьких подопечных.